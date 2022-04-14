Lendle (LEND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lendle (LEND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lendle (LEND) Informasjon Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials. Offisiell nettside: https://www.lendle.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.lendle.xyz/miscellaneous/mission-statement Kjøp LEND nå!

Lendle (LEND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lendle (LEND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 922.07K $ 922.07K $ 922.07K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 59.32M $ 59.32M $ 59.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M All-time high: $ 0.207173 $ 0.207173 $ 0.207173 All-Time Low: $ 0.00844793 $ 0.00844793 $ 0.00844793 Nåværende pris: $ 0.01554412 $ 0.01554412 $ 0.01554412 Lær mer om Lendle (LEND) pris

Lendle (LEND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lendle (LEND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LEND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LEND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LENDs tokenomics, kan du utforske LEND tokenets livepris!

LEND prisforutsigelse Vil du vite hvor LEND kan være på vei? Vår LEND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LEND tokenets prisforutsigelse nå!

