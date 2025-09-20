Dagens Kuma livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KUMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KUMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kuma livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KUMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KUMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Kuma Pris (KUMA)

1 KUMA til USD livepris:

-2.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Kuma (KUMA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:12:33 (UTC+8)

Kuma (KUMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000418
$ 0.00000418$ 0.00000418

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-2.14%

-8.83%

-8.83%

Kuma (KUMA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KUMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KUMA er $ 0.00000418, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KUMA endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og -8.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kuma (KUMA) Markedsinformasjon

$ 23.89K
$ 23.89K$ 23.89K

--
----

$ 23.89K
$ 23.89K$ 23.89K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kuma er $ 23.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KUMA er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.89K.

Kuma (KUMA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kuma til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kuma til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kuma til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kuma til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.14%
30 dager$ 0-10.60%
60 dager$ 0-10.25%
90 dager$ 0--

Hva er Kuma (KUMA)

Kuma is an Ethereum-based meme token. It's designed to engage a community through decentralized, meme-driven activities.Originally conceived as a playful meme coin, Kuma has evolved into a vibrant ecosystem with community-driven initiatives. Kuma aims to blend humor with real utility, fostering a strong community spirit among its holders.The token is not just about the laughs; it's built around a community-centric model where governance and decision-making are powered by token holders.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Kuma (KUMA) Ressurs

Offisiell nettside

Kuma Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kuma (KUMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kuma (KUMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kuma.

Sjekk Kumaprisprognosen nå!

KUMA til lokale valutaer

Kuma (KUMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kuma (KUMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KUMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kuma (KUMA)

Hvor mye er Kuma (KUMA) verdt i dag?
Live KUMA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KUMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KUMA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kuma?
Markedsverdien for KUMA er $ 23.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KUMA?
Den sirkulerende forsyningen av KUMA er 420.69B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKUMA ?
KUMA oppnådde en ATH-pris på 0.00000418 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KUMA?
KUMA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KUMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KUMA er -- USD.
Vil KUMA gå høyere i år?
KUMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KUMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:12:33 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.