Kuma (KUMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kuma (KUMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kuma (KUMA) Informasjon Kuma is an Ethereum-based meme token. It's designed to engage a community through decentralized, meme-driven activities.Originally conceived as a playful meme coin, Kuma has evolved into a vibrant ecosystem with community-driven initiatives. Kuma aims to blend humor with real utility, fostering a strong community spirit among its holders.The token is not just about the laughs; it's built around a community-centric model where governance and decision-making are powered by token holders. Offisiell nettside: https://kuma-eth.com Kjøp KUMA nå!

Kuma (KUMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kuma (KUMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.82K Total forsyning: $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 420.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.82K All-time high: $ 0.00000418 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Kuma (KUMA) pris

Kuma (KUMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kuma (KUMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KUMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KUMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KUMAs tokenomics, kan du utforske KUMA tokenets livepris!

KUMA prisforutsigelse Vil du vite hvor KUMA kan være på vei? Vår KUMA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KUMA tokenets prisforutsigelse nå!

