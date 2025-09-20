KOK (KOK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 6.83$ 6.83 $ 6.83 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +48.74% Prisendring (7D) -26.69% Prisendring (7D) -26.69%

KOK (KOK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KOK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOK er $ 6.83, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOK endret seg med -- i løpet av den siste timen, +48.74% over 24 timer og -26.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KOK (KOK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 446.75K$ 446.75K $ 446.75K Opplagsforsyning 107.33M 107.33M 107.33M Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KOK er $ 9.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOK er 107.33M, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 446.75K.