KOK (KOK) Informasjon KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler). Offisiell nettside: https://kok-chain.io/ Kjøp KOK nå!

KOK (KOK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KOK (KOK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.60K $ 9.60K $ 9.60K Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 107.33M $ 107.33M $ 107.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 447.11K $ 447.11K $ 447.11K All-time high: $ 6.83 $ 6.83 $ 6.83 All-Time Low: $ 0.00006001 $ 0.00006001 $ 0.00006001 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om KOK (KOK) pris

KOK (KOK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KOK (KOK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOKs tokenomics, kan du utforske KOK tokenets livepris!

