KOGE (KOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 47.92 24 timer høy $ 48.18 All Time High $ 76.94 Laveste pris $ 1.19 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -0.12% Prisendring (7D) -0.17%

KOGE (KOGE) sanntidsprisen er $47.94. I løpet av de siste 24 timene har KOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 47.92 og et toppnivå på $ 48.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOGE er $ 76.94, mens den rekordlave prisen er $ 1.19.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOGE endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og -0.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KOGE (KOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 162.05M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 162.05M Opplagsforsyning 3.38M Total forsyning 3,379,999.04

Nåværende markedsverdi på KOGE er $ 162.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOGE er 3.38M, med en total tilgang på 3379999.04. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 162.05M.