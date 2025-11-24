Kittenswap pris i dag

Sanntids Kittenswap (KITTEN) pris i dag er $ 0.00220761, med en 9.89% endring de siste 24 timene. Nåværende KITTEN til USD konverteringssats er $ 0.00220761 per KITTEN.

Kittenswap rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 744,872, med en sirkulerende forsyning på 336.65M KITTEN. I løpet av de siste 24 timene KITTEN har den blitt handlet mellom $ 0.00219678(laveste) og $ 0.00264761 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03928409, mens tidenes laveste notering var $ 0.00194408.

Kortsiktig har KITTEN beveget seg -1.59% i løpet av den siste timen og -34.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kittenswap (KITTEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 744.87K$ 744.87K $ 744.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Opplagsforsyning 336.65M 336.65M 336.65M Total forsyning 1,322,234,909.05861 1,322,234,909.05861 1,322,234,909.05861

