Hva er KITTEN

Kittenswap (KITTEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kittenswap (KITTEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kittenswap (KITTEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kittenswap (KITTEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 694.20K Total forsyning: $ 1.32B Sirkulerende forsyning: $ 336.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.73M All-time high: $ 0.03928409 All-Time Low: $ 0.00194408 Nåværende pris: $ 0.0020701

Kittenswap (KITTEN) Informasjon Offisiell nettside: https://kittenswap.finance/ Teknisk dokument: https://docs.kittenswap.finance/introduction

Kittenswap (KITTEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kittenswap (KITTEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KITTEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KITTEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

KITTEN prisforutsigelse Vil du vite hvor KITTEN kan være på vei? Vår KITTEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

