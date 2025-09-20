Keep Network (KEEP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.079067 $ 0.079067 $ 0.079067 24 timer lav $ 0.082142 $ 0.082142 $ 0.082142 24 timer høy 24 timer lav $ 0.079067$ 0.079067 $ 0.079067 24 timer høy $ 0.082142$ 0.082142 $ 0.082142 All Time High $ 6.1$ 6.1 $ 6.1 Laveste pris $ 0.01905196$ 0.01905196 $ 0.01905196 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -1.12% Prisendring (7D) +1.18% Prisendring (7D) +1.18%

Keep Network (KEEP) sanntidsprisen er $0.080698. I løpet av de siste 24 timene har KEEP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.079067 og et toppnivå på $ 0.082142, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KEEP er $ 6.1, mens den rekordlave prisen er $ 0.01905196.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KEEP endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -1.12% over 24 timer og +1.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Keep Network (KEEP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.40M$ 44.40M $ 44.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 80.77M$ 80.77M $ 80.77M Opplagsforsyning 549.72M 549.72M 549.72M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Keep Network er $ 44.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEEP er 549.72M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.77M.