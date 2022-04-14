Keep Network (KEEP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Keep Network (KEEP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Keep Network (KEEP) Informasjon A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users. Offisiell nettside: https://keep.network/ Teknisk dokument: https://keep.network/whitepaper Kjøp KEEP nå!

Keep Network (KEEP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Keep Network (KEEP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.72M $ 41.72M $ 41.72M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 549.72M $ 549.72M $ 549.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.89M $ 75.89M $ 75.89M All-time high: $ 6.1 $ 6.1 $ 6.1 All-Time Low: $ 0.01905196 $ 0.01905196 $ 0.01905196 Nåværende pris: $ 0.07586 $ 0.07586 $ 0.07586 Lær mer om Keep Network (KEEP) pris

Keep Network (KEEP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Keep Network (KEEP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KEEP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KEEP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KEEPs tokenomics, kan du utforske KEEP tokenets livepris!

KEEP prisforutsigelse Vil du vite hvor KEEP kan være på vei? Vår KEEP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KEEP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!