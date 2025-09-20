KAKA (KAKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01920151 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.40% Prisendring (1D) -0.77% Prisendring (7D) -34.04%

KAKA (KAKA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KAKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAKA er $ 0.01920151, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAKA endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -34.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KAKA (KAKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 271.43K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 271.43K Opplagsforsyning 998.80M Total forsyning 998,798,100.114499

Nåværende markedsverdi på KAKA er $ 271.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAKA er 998.80M, med en total tilgang på 998798100.114499. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 271.43K.