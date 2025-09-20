Dagens KAKA livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KAKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KAKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens KAKA livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KAKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KAKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KAKA

KAKA Prisinformasjon

KAKA Offisiell nettside

KAKA tokenomics

KAKA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

KAKA Logo

KAKA Pris (KAKA)

Ikke oppført

1 KAKA til USD livepris:

$0.00027174
$0.00027174$0.00027174
-0.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
KAKA (KAKA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:24:12 (UTC+8)

KAKA (KAKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01920151
$ 0.01920151$ 0.01920151

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-0.77%

-34.04%

-34.04%

KAKA (KAKA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KAKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAKA er $ 0.01920151, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAKA endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -34.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KAKA (KAKA) Markedsinformasjon

$ 271.43K
$ 271.43K$ 271.43K

--
----

$ 271.43K
$ 271.43K$ 271.43K

998.80M
998.80M 998.80M

998,798,100.114499
998,798,100.114499 998,798,100.114499

Nåværende markedsverdi på KAKA er $ 271.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAKA er 998.80M, med en total tilgang på 998798100.114499. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 271.43K.

KAKA (KAKA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på KAKA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på KAKA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på KAKA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på KAKA til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.77%
30 dager$ 0-71.42%
60 dager$ 0-93.21%
90 dager$ 0--

Hva er KAKA (KAKA)

What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto. 🔥 Why Kaka? Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf. 🛠️ Built on Solana Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

KAKA (KAKA) Ressurs

Offisiell nettside

KAKA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KAKA (KAKA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KAKA (KAKA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KAKA.

Sjekk KAKAprisprognosen nå!

KAKA til lokale valutaer

KAKA (KAKA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KAKA (KAKA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KAKA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om KAKA (KAKA)

Hvor mye er KAKA (KAKA) verdt i dag?
Live KAKA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KAKA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KAKA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KAKA?
Markedsverdien for KAKA er $ 271.43K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KAKA?
Den sirkulerende forsyningen av KAKA er 998.80M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKAKA ?
KAKA oppnådde en ATH-pris på 0.01920151 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KAKA?
KAKA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KAKA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KAKA er -- USD.
Vil KAKA gå høyere i år?
KAKA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KAKA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:24:12 (UTC+8)

KAKA (KAKA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.