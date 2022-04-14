KAKA (KAKA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KAKA (KAKA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KAKA (KAKA) Informasjon What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto. 🔥 Why Kaka? Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf. 🛠️ Built on Solana Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama. Offisiell nettside: https://www.kakasol.com/ Kjøp KAKA nå!

KAKA (KAKA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KAKA (KAKA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 207.25K $ 207.25K $ 207.25K Total forsyning: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M Sirkulerende forsyning: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 207.25K $ 207.25K $ 207.25K All-time high: $ 0.01920151 $ 0.01920151 $ 0.01920151 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00020766 $ 0.00020766 $ 0.00020766 Lær mer om KAKA (KAKA) pris

KAKA (KAKA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KAKA (KAKA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAKA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAKA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAKAs tokenomics, kan du utforske KAKA tokenets livepris!

KAKA prisforutsigelse Vil du vite hvor KAKA kan være på vei? Vår KAKA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KAKA tokenets prisforutsigelse nå!

