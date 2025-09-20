Jellification (JELLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +8.73% Prisendring (7D) +8.73%

Jellification (JELLY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JELLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JELLY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JELLY endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +8.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jellification (JELLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.70K$ 7.70K $ 7.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.70K$ 7.70K $ 7.70K Opplagsforsyning 999.07M 999.07M 999.07M Total forsyning 999,068,664.58798 999,068,664.58798 999,068,664.58798

Nåværende markedsverdi på Jellification er $ 7.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JELLY er 999.07M, med en total tilgang på 999068664.58798. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.70K.