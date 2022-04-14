Jellification (JELLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jellification (JELLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jellification (JELLY) Informasjon Jellification is a fun and colorful project built on the Solana blockchain. Each icon shows a unique character or symbol that represents a part of our creative world. The soft, jelly-like design makes the visuals playful and eye-catching. We want to bring a light and friendly feeling to Web3. Every logo is carefully designed to match our smooth and fun style. This project is easy to join and made for everyone. Let's make crypto more fun together with Jellification! Offisiell nettside: https://jellification.com

Jellification (JELLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jellification (JELLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.88K Total forsyning: $ 999.07M Sirkulerende forsyning: $ 999.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.88K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Jellification (JELLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jellification (JELLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JELLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JELLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

JELLY prisforutsigelse Vil du vite hvor JELLY kan være på vei? Vår JELLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

