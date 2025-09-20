Jason Derulo (JASON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03535784$ 0.03535784 $ 0.03535784 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -7.27% Prisendring (1D) -4.51% Prisendring (7D) -5.45% Prisendring (7D) -5.45%

Jason Derulo (JASON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JASON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JASON er $ 0.03535784, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JASON endret seg med -7.27% i løpet av den siste timen, -4.51% over 24 timer og -5.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jason Derulo (JASON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 117.64K$ 117.64K $ 117.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 117.64K$ 117.64K $ 117.64K Opplagsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Total forsyning 999,874,015.454076 999,874,015.454076 999,874,015.454076

Nåværende markedsverdi på Jason Derulo er $ 117.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JASON er 999.87M, med en total tilgang på 999874015.454076. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 117.64K.