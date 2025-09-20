Janny (JANNY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000844 $ 0.00000844 $ 0.00000844 24 timer lav $ 0.00000857 $ 0.00000857 $ 0.00000857 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000844$ 0.00000844 $ 0.00000844 24 timer høy $ 0.00000857$ 0.00000857 $ 0.00000857 All Time High $ 0.0003571$ 0.0003571 $ 0.0003571 Laveste pris $ 0.00000212$ 0.00000212 $ 0.00000212 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -0.81% Prisendring (7D) -23.45% Prisendring (7D) -23.45%

Janny (JANNY) sanntidsprisen er $0.00000847. I løpet av de siste 24 timene har JANNY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000844 og et toppnivå på $ 0.00000857, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JANNY er $ 0.0003571, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000212.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JANNY endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.81% over 24 timer og -23.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Janny (JANNY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.53K$ 23.53K $ 23.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.53K$ 23.53K $ 23.53K Opplagsforsyning 2.78B 2.78B 2.78B Total forsyning 2,778,523,139.471375 2,778,523,139.471375 2,778,523,139.471375

Nåværende markedsverdi på Janny er $ 23.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JANNY er 2.78B, med en total tilgang på 2778523139.471375. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.53K.