ivault (IVT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02276846 $ 0.02276846 $ 0.02276846 24 timer lav $ 0.02356993 $ 0.02356993 $ 0.02356993 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02276846$ 0.02276846 $ 0.02276846 24 timer høy $ 0.02356993$ 0.02356993 $ 0.02356993 All Time High $ 0.063788$ 0.063788 $ 0.063788 Laveste pris $ 0.01185343$ 0.01185343 $ 0.01185343 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +2.83% Prisendring (7D) +0.08% Prisendring (7D) +0.08%

ivault (IVT) sanntidsprisen er $0.02354848. I løpet av de siste 24 timene har IVT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02276846 og et toppnivå på $ 0.02356993, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IVT er $ 0.063788, mens den rekordlave prisen er $ 0.01185343.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IVT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +2.83% over 24 timer og +0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ivault (IVT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.26M$ 28.26M $ 28.26M Opplagsforsyning 162.89M 162.89M 162.89M Total forsyning 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ivault er $ 3.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IVT er 162.89M, med en total tilgang på 1200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.26M.