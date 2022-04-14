ivault (IVT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ivault (IVT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ivault (IVT) Informasjon The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions. Offisiell nettside: https://ivault.io Teknisk dokument: https://whitepaper.ivault.io Kjøp IVT nå!

ivault (IVT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ivault (IVT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Total forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 162.89M $ 162.89M $ 162.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.10M $ 28.10M $ 28.10M All-time high: $ 0.063788 $ 0.063788 $ 0.063788 All-Time Low: $ 0.01185343 $ 0.01185343 $ 0.01185343 Nåværende pris: $ 0.02342008 $ 0.02342008 $ 0.02342008 Lær mer om ivault (IVT) pris

ivault (IVT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ivault (IVT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IVT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IVT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IVTs tokenomics, kan du utforske IVT tokenets livepris!

