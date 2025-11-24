InfluenceHer pris i dag

Sanntids InfluenceHer (INFLU) pris i dag er $ 0.0000711, med en 1.35% endring de siste 24 timene. Nåværende INFLU til USD konverteringssats er $ 0.0000711 per INFLU.

InfluenceHer rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 69,948, med en sirkulerende forsyning på 982.77M INFLU. I løpet av de siste 24 timene INFLU har den blitt handlet mellom $ 0.00007015(laveste) og $ 0.00007356 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00057565, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006745.

Kortsiktig har INFLU beveget seg -1.24% i løpet av den siste timen og -20.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

InfluenceHer (INFLU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 69.95K$ 69.95K $ 69.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.95K$ 69.95K $ 69.95K Opplagsforsyning 982.77M 982.77M 982.77M Total forsyning 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322

Nåværende markedsverdi på InfluenceHer er $ 69.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INFLU er 982.77M, med en total tilgang på 982772609.5357322. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.95K.