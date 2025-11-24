Sanntidspris for InfluenceHer er i dag 0.0000711 USD.INFLU markedsverdien er 69,948 USD. Spor sanntids INFLU to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for InfluenceHer er i dag 0.0000711 USD.INFLU markedsverdien er 69,948 USD. Spor sanntids INFLU to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!
Sanntids InfluenceHer (INFLU) pris i dag er $ 0.0000711, med en 1.35% endring de siste 24 timene. Nåværende INFLU til USD konverteringssats er $ 0.0000711 per INFLU.
InfluenceHer rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 69,948, med en sirkulerende forsyning på 982.77M INFLU. I løpet av de siste 24 timene INFLU har den blitt handlet mellom $ 0.00007015(laveste) og $ 0.00007356 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00057565, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006745.
Kortsiktig har INFLU beveget seg -1.24% i løpet av den siste timen og -20.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.
InfluenceHer (INFLU) Markedsinformasjon
$ 69.95K
$ 69.95K$ 69.95K
--
----
$ 69.95K
$ 69.95K$ 69.95K
982.77M
982.77M 982.77M
982,772,609.5357322
982,772,609.5357322 982,772,609.5357322
Nåværende markedsverdi på InfluenceHer er $ 69.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INFLU er 982.77M, med en total tilgang på 982772609.5357322. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.95K.
InfluenceHer prishistorikk USD
24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00007015
$ 0.00007015$ 0.00007015
24 timer lav
$ 0.00007356
$ 0.00007356$ 0.00007356
24 timer høy
$ 0.00007015
$ 0.00007015$ 0.00007015
$ 0.00007356
$ 0.00007356$ 0.00007356
$ 0.00057565
$ 0.00057565$ 0.00057565
$ 0.00006745
$ 0.00006745$ 0.00006745
-1.24%
+1.35%
-20.20%
-20.20%
InfluenceHer (INFLU) Prishistorikk USD
I løpet av i dag er prisendringen på InfluenceHer til USD ble $ 0. I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på InfluenceHer til USD ble $ -0.0000323185. I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på InfluenceHer til USD ble $ -0.0000463852. I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på InfluenceHer til USD ble $ -0.00025004695962458424.
Periode
Endring (USD)
Endring (%)
I dag
$ 0
+1.35%
30 dager
$ -0.0000323185
-45.45%
60 dager
$ -0.0000463852
-65.23%
90 dager
$ -0.00025004695962458424
-77.86%
Prisforutsigelse for InfluenceHer
InfluenceHer (INFLU) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INFLU for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
InfluenceHer (INFLU) prisprognose for 2040 (om 15 år)
I 2040 kan prisen på InfluenceHer potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
MEXC-verktøy For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser. Vil du vite hva prisen for InfluenceHer vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for INFLU prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på InfluenceHer prisforutsigelser.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvis InfluenceHer skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle InfluenceHer priser og forventet avkastning.
Hvor mye er InfluenceHer i dag?
Så InfluenceHer prisen i dag er $ 0.0000711. Sjekk vår prishistorikk-seksjon for å se historikk for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager.
Er InfluenceHer fortsatt en god investering?
InfluenceHer forblir en aktivt handlet kryptovaluta med kontinuerlig markedsdeltakelse og økosystemutvikling. Kryptoinvesteringer, slik som investering i INFLU er imidlertid iboende volatile og bør samsvare med din personlige risikotoleranse. Utfør alltid uavhengig analyse (DYOR) og vurder markedsforholdene før du tar økonomiske beslutninger og investeringer.
Hva er det daglige handelsvolumet til InfluenceHer?
InfluenceHer verdt -- ble handlet på MEXC i løpet av de siste 24 timene.
Hva er den nåværende prisen på InfluenceHer?
Live-prisen til INFLU oppdateres i sanntid basert på global handelsaktivitet på tvers av store børser, inkludert MEXC. Markedsprisene svinger kontinuerlig på grunn av endringer i likviditet, handelsvolum og generelt sentiment. For å se den nyeste prisen på InfluenceHer i din foretrukne valuta, gå til INFLU pris for mer informasjon.
Hva påvirker prisen på InfluenceHer ?
Prisen på INFLU påvirkes av flere viktige faktorer, inkludert generelt markedssentiment, handelsvolum, teknologisk utvikling og brukeradopsjonstrender. Bredere makroøkonomiske forhold som renteendringer, likviditetssykluser og regulatoriske signaler spiller også en viktig rolle i prisbevegelser.
For å holde deg oppdatert om markedsendringer og prosjektoppdateringer i sanntid, besøk MEXC News for de siste analysene og kryptoinnsiktene.
Hvilken token har det høyeste handelsvolumet på MEXC?
Nedenfor er de mest omsatte tokenene på MEXC basert på 24-timers handelsvolum akkurat nå. Priser og ytelse oppdateres kontinuerlig basert på markedsdata i sanntid.
Mest populære token
Pris
Endring
BTC
86,803.21
-0.33%
ETH
2,796.84
-1.40%
SOL
131.66
-0.91%
UCN
1,579.61
0.00%
USDC
1.0001
0.00%
Hvordan legger jeg inn en stop-loss- eller ta gevinst-ordre for INFLU på MEXC?
MEXC støtter stop-loss og ta gevinst-ordrer for å hjelpe med å håndtere risiko automatisk.
1. Gå til spot- eller futures-handelsseksjonen og velg INFLU/USDT-paret.
2. Velg “Stop-Limit“ eller “Trigger Order“ fra ordretypemenyen.
3. Angi trigger-pris (nivået som aktiverer ordren) og utførelsesprisen (prisen der den skal oppfylles).
4. Bekreft ordreinformasjonen din og send inn.
Din stop-loss-ordre aktiveres hvis InfluenceHers pris beveger seg mot din posisjon, mens en ta gevinst-ordre utføres automatisk når den når ditt målgevinstnivå.
For detaljerte eksempler og veiledninger, besøk MEXC spothandelsguide
Vil InfluenceHer prisen bli høyere i år?
InfluenceHer prisen kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektets utvikling. Sjekk ut InfluenceHer (INFLU) prisforutsigelse for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 02:01:24 (UTC+8)
InfluenceHer (INFLU) Viktige bransjeoppdateringer
Tid (UTC+8)
Type
Informasjon
11-23 21:23:00
Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47
Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51
Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03
Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03
Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel.
Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.