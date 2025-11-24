Indigo Protocol iUSD pris i dag

Sanntids Indigo Protocol iUSD (IUSD) pris i dag er $ 1.019, med en 0.61% endring de siste 24 timene. Nåværende IUSD til USD konverteringssats er $ 1.019 per IUSD.

Indigo Protocol iUSD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,699,923, med en sirkulerende forsyning på 9.52M IUSD. I løpet av de siste 24 timene IUSD har den blitt handlet mellom $ 1.005(laveste) og $ 1.037 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.33, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har IUSD beveget seg +0.25% i løpet av den siste timen og +0.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.70M$ 9.70M $ 9.70M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.70M$ 9.70M $ 9.70M Opplagsforsyning 9.52M 9.52M 9.52M Total forsyning 9,522,411.050995 9,522,411.050995 9,522,411.050995

Nåværende markedsverdi på Indigo Protocol iUSD er $ 9.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IUSD er 9.52M, med en total tilgang på 9522411.050995. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.70M.