THREE pris i dag

Sanntids THREE ($THREE) pris i dag er $ 0.00370298, med en 12.86% endring de siste 24 timene. Nåværende $THREE til USD konverteringssats er $ 0.00370298 per $THREE.

THREE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 370,298, med en sirkulerende forsyning på 100.00M $THREE. I løpet av de siste 24 timene $THREE har den blitt handlet mellom $ 0.00314649(laveste) og $ 0.00424927 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.439654, mens tidenes laveste notering var $ 0.00125.

Kortsiktig har $THREE beveget seg +6.14% i løpet av den siste timen og -30.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 129.69K.

THREE ($THREE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 370.30K$ 370.30K $ 370.30K Volum (24 timer) $ 129.69K$ 129.69K $ 129.69K Fullt utvannet markedsverdi $ 370.30K$ 370.30K $ 370.30K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på THREE er $ 370.30K, med et 24-timers handelsvolum på $ 129.69K. Den sirkulerende forsyningen på $THREE er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 370.30K.