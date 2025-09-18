Dagens Epic Chain livepris er 2.1607 USD. Spor prisoppdateringer for EPIC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EPIC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Epic Chain livepris er 2.1607 USD. Spor prisoppdateringer for EPIC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EPIC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Epic Chain Logo

Epic Chain Pris(EPIC)

1 EPIC til USD livepris:

$2.1647
-6.06%1D
USD
Epic Chain (EPIC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:04:07 (UTC+8)

Epic Chain (EPIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.1546
24 timer lav
$ 2.3478
24 timer høy

$ 2.1546
$ 2.3478
$ 3.196458791991857
$ 0.7252176173070083
-1.34%

-6.06%

+7.30%

+7.30%

Epic Chain (EPIC) sanntidsprisen er $ 2.1607. I løpet av de siste 24 timene har EPIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.1546 og et toppnivå på $ 2.3478, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EPIC er $ 3.196458791991857, mens den rekordlave prisen er $ 0.7252176173070083.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EPIC endret seg med -1.34% i løpet av den siste timen, -6.06% over 24 timer og +7.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Epic Chain (EPIC) Markedsinformasjon

No.491

$ 64.82M
$ 1.74M
$ 64.82M
30.00M
30,000,000
ETH

Nåværende markedsverdi på Epic Chain er $ 64.82M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.74M. Den sirkulerende forsyningen på EPIC er 30.00M, med en total tilgang på 30000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.82M.

Epic Chain (EPIC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Epic Chain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.139643-6.06%
30 dager$ -1.0247-32.17%
60 dager$ -0.2915-11.89%
90 dager$ +1.3417+163.82%
Epic Chain Prisendring i dag

I dag registrerte EPIC en endring på $ -0.139643 (-6.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Epic Chain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -1.0247 (-32.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Epic Chain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EPIC en endring på $ -0.2915 (-11.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Epic Chain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.3417+163.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Epic Chain (EPIC)?

Sjekk ut Epic Chain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Epic Chain (EPIC)

Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets.

Epic Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Epic Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EPIC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Epic Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Epic Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Epic Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Epic Chain (EPIC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Epic Chain (EPIC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Epic Chain.

Sjekk Epic Chainprisprognosen nå!

Epic Chain (EPIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Epic Chain (EPIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EPIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Epic Chain (EPIC)

Leter du etter hvordan du kjøperEpic Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Epic Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EPIC til lokale valutaer

Epic Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Epic Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Epic Chain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Epic Chain

Hvor mye er Epic Chain (EPIC) verdt i dag?
Live EPIC prisen i USD er 2.1607 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EPIC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EPIC til USD er $ 2.1607. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Epic Chain?
Markedsverdien for EPIC er $ 64.82M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EPIC?
Den sirkulerende forsyningen av EPIC er 30.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEPIC ?
EPIC oppnådde en ATH-pris på 3.196458791991857 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EPIC?
EPIC så en ATL-pris på 0.7252176173070083 USD.
Hva er handelsvolumet til EPIC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EPIC er $ 1.74M USD.
Vil EPIC gå høyere i år?
EPIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EPIC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:04:07 (UTC+8)

Epic Chain (EPIC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

