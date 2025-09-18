Hva er Epic Chain (EPIC)

Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets.

Epic Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk EPIC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Epic Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Epic Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Epic Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Epic Chain (EPIC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Epic Chain (EPIC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Epic Chain.

Sjekk Epic Chainprisprognosen nå!

Epic Chain (EPIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Epic Chain (EPIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EPIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Epic Chain (EPIC)

Leter du etter hvordan du kjøperEpic Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Epic Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EPIC til lokale valutaer

Prøv konverting

Epic Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Epic Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Epic Chain Hvor mye er Epic Chain (EPIC) verdt i dag? Live EPIC prisen i USD er 2.1607 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende EPIC-til-USD-pris? $ 2.1607 . Sjekk ut Den nåværende prisen på EPIC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Epic Chain? Markedsverdien for EPIC er $ 64.82M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EPIC? Den sirkulerende forsyningen av EPIC er 30.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEPIC ? EPIC oppnådde en ATH-pris på 3.196458791991857 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EPIC? EPIC så en ATL-pris på 0.7252176173070083 USD . Hva er handelsvolumet til EPIC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EPIC er $ 1.74M USD . Vil EPIC gå høyere i år? EPIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EPIC prisprognosen for en mer grundig analyse.

