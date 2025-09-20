IlluminatiCoin (NATI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00000151$ 0.00000151 $ 0.00000151 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +12.00% Prisendring (1D) -2.44% Prisendring (7D) -9.69% Prisendring (7D) -9.69%

IlluminatiCoin (NATI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NATI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NATI er $ 0.00000151, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NATI endret seg med +12.00% i løpet av den siste timen, -2.44% over 24 timer og -9.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IlluminatiCoin (NATI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.73M$ 17.73M $ 17.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.73M$ 17.73M $ 17.73M Opplagsforsyning 33.00T 33.00T 33.00T Total forsyning 33,000,000,000,000.0 33,000,000,000,000.0 33,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på IlluminatiCoin er $ 17.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NATI er 33.00T, med en total tilgang på 33000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.73M.