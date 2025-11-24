Ikon pris i dag

Sanntids Ikon (IKON) pris i dag er --, med en 9.79% endring de siste 24 timene. Nåværende IKON til USD konverteringssats er -- per IKON.

Ikon rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 212,713, med en sirkulerende forsyning på 999.90M IKON. I løpet av de siste 24 timene IKON har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har IKON beveget seg +0.82% i løpet av den siste timen og -8.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ikon (IKON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 212.71K$ 212.71K $ 212.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 212.71K$ 212.71K $ 212.71K Opplagsforsyning 999.90M 999.90M 999.90M Total forsyning 999,895,975.0953307 999,895,975.0953307 999,895,975.0953307

