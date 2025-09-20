Ignis (IGNIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 20.25$ 20.25 $ 20.25 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -17.32% Prisendring (7D) -6.06% Prisendring (7D) -6.06%

Ignis (IGNIS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IGNIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IGNIS er $ 20.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IGNIS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -17.32% over 24 timer og -6.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ignis (IGNIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 472.07K$ 472.07K $ 472.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 620.21K$ 620.21K $ 620.21K Opplagsforsyning 761.14M 761.14M 761.14M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ignis er $ 472.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IGNIS er 761.14M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 620.21K.