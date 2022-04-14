Ignis (IGNIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ignis (IGNIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ignis (IGNIS) Informasjon Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added. Offisiell nettside: https://www.jelurida.com/ignis Teknisk dokument: https://www.jelurida.com/sites/default/files/JeluridaWhitepaper.pdf

Ignis (IGNIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ignis (IGNIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 494.93K $ 494.93K $ 494.93K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 761.14M $ 761.14M $ 761.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 650.25K $ 650.25K $ 650.25K All-time high: $ 20.25 $ 20.25 $ 20.25 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00065025 $ 0.00065025 $ 0.00065025 Lær mer om Ignis (IGNIS) pris

Ignis (IGNIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ignis (IGNIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IGNIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IGNIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IGNISs tokenomics, kan du utforske IGNIS tokenets livepris!

IGNIS prisforutsigelse Vil du vite hvor IGNIS kan være på vei? Vår IGNIS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

