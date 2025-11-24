Idle Network pris i dag

Sanntids Idle Network (IDLE) pris i dag er $ 0.00733572, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende IDLE til USD konverteringssats er $ 0.00733572 per IDLE.

Idle Network rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 545,070, med en sirkulerende forsyning på 74.30M IDLE. I løpet av de siste 24 timene IDLE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.74, mens tidenes laveste notering var $ 0.00144241.

Kortsiktig har IDLE beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Idle Network (IDLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 733.57K$ 733.57K $ 733.57K Opplagsforsyning 74.30M 74.30M 74.30M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Idle Network er $ 545.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDLE er 74.30M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 733.57K.