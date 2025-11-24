Idle Network (IDLE)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Idle Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Idle Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Idle Network (IDLE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Idle Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007335 i 2025. Idle Network (IDLE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Idle Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007702 i 2026. Idle Network (IDLE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDLE for 2027 $ 0.008087 med en 10.25% vekstrate. Idle Network (IDLE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDLE for 2028 $ 0.008492 med en 15.76% vekstrate. Idle Network (IDLE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDLE for 2029 $ 0.008916 med en 21.55% vekstrate. Idle Network (IDLE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDLE for 2030 $ 0.009362 med en 27.63% vekstrate. Idle Network (IDLE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Idle Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.015250. Idle Network (IDLE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Idle Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.024841. År Pris Vekst 2025 $ 0.007335 0.00%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.007365 0.41% Idle Network (IDLE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for IDLE November 24, 2025(I dag) er $0.007335 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Idle Network (IDLE) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for IDLE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.007336 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Idle Network (IDLE) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for IDLE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.007342 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Idle Network (IDLE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for IDLE $0.007365 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Idle Network prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Opplagsforsyning 74.30M 74.30M 74.30M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste IDLE-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har IDLE en sirkulerende forsyning på 74.30M og total markedsverdi på $ 545.07K. Se IDLE livepris

Hvordan fungerer Idle Network (IDLE) prisforutsigelsesmodul? Idle Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for IDLE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Idle Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for IDLE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Idle Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til IDLE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til IDLE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Idle Network.

Hvorfor er IDLE-prisforutsigelse viktig?

IDLE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i IDLE nå? I følge dine forutsigelser vil IDLE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for IDLE neste måned? I følge Idle Network (IDLE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte IDLE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 IDLE koste i 2026? Prisen på 1 Idle Network (IDLE) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IDLE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på IDLE i 2027? Idle Network (IDLE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IDLE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for IDLE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Idle Network (IDLE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for IDLE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Idle Network (IDLE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 IDLE koste i 2030? Prisen på 1 Idle Network (IDLE) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IDLE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for IDLE i 2040? Idle Network (IDLE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IDLE innen 2040.