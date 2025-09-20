iAgent Protocol ($AGNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00101873 $ 0.00101873 $ 0.00101873 24 timer lav $ 0.00108028 $ 0.00108028 $ 0.00108028 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00101873$ 0.00101873 $ 0.00101873 24 timer høy $ 0.00108028$ 0.00108028 $ 0.00108028 All Time High $ 0.02863566$ 0.02863566 $ 0.02863566 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) -5.00% Prisendring (7D) -3.93% Prisendring (7D) -3.93%

iAgent Protocol ($AGNT) sanntidsprisen er $0.00102623. I løpet av de siste 24 timene har $AGNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00101873 og et toppnivå på $ 0.00108028, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $AGNT er $ 0.02863566, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $AGNT endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -5.00% over 24 timer og -3.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

iAgent Protocol ($AGNT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 194.22K$ 194.22K $ 194.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Opplagsforsyning 189.25M 189.25M 189.25M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på iAgent Protocol er $ 194.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $AGNT er 189.25M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.03M.