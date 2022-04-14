iAgent Protocol ($AGNT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i iAgent Protocol ($AGNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

iAgent Protocol ($AGNT) Informasjon We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers. Offisiell nettside: https://www.iagentpro.com/ Teknisk dokument: https://docs.iagentpro.com Kjøp $AGNT nå!

iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for iAgent Protocol ($AGNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 186.09K $ 186.09K $ 186.09K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 189.33M $ 189.33M $ 189.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 982.89K $ 982.89K $ 982.89K All-time high: $ 0.02863566 $ 0.02863566 $ 0.02863566 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0009829 $ 0.0009829 $ 0.0009829 Lær mer om iAgent Protocol ($AGNT) pris

iAgent Protocol ($AGNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak iAgent Protocol ($AGNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $AGNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $AGNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $AGNTs tokenomics, kan du utforske $AGNT tokenets livepris!

$AGNT prisforutsigelse Vil du vite hvor $AGNT kan være på vei? Vår $AGNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $AGNT tokenets prisforutsigelse nå!

