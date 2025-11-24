HyperStrategy pris i dag

Sanntids HyperStrategy (HSTR) pris i dag er $ 0.0541, med en 2.58% endring de siste 24 timene. Nåværende HSTR til USD konverteringssats er $ 0.0541 per HSTR.

HyperStrategy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 54,100, med en sirkulerende forsyning på 1.00M HSTR. I løpet av de siste 24 timene HSTR har den blitt handlet mellom $ 0.053758(laveste) og $ 0.055972 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.48, mens tidenes laveste notering var $ 0.053758.

Kortsiktig har HSTR beveget seg +0.30% i løpet av den siste timen og -23.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

HyperStrategy (HSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.10K$ 54.10K $ 54.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.10K$ 54.10K $ 54.10K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HyperStrategy er $ 54.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HSTR er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.10K.