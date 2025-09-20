Dagens Hunter Token livepris er 0.0011323 USD. Spor prisoppdateringer for HNTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HNTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hunter Token livepris er 0.0011323 USD. Spor prisoppdateringer for HNTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HNTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HNTR

HNTR Prisinformasjon

HNTR teknisk dokument

HNTR Offisiell nettside

HNTR tokenomics

HNTR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hunter Token Logo

Hunter Token Pris (HNTR)

Ikke oppført

1 HNTR til USD livepris:

$0.0011323
$0.0011323$0.0011323
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hunter Token (HNTR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:02:27 (UTC+8)

Hunter Token (HNTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00112642
$ 0.00112642$ 0.00112642
24 timer lav
$ 0.00113477
$ 0.00113477$ 0.00113477
24 timer høy

$ 0.00112642
$ 0.00112642$ 0.00112642

$ 0.00113477
$ 0.00113477$ 0.00113477

$ 0.02079827
$ 0.02079827$ 0.02079827

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+0.07%

-1.74%

-1.74%

Hunter Token (HNTR) sanntidsprisen er $0.0011323. I løpet av de siste 24 timene har HNTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00112642 og et toppnivå på $ 0.00113477, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HNTR er $ 0.02079827, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HNTR endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og -1.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hunter Token (HNTR) Markedsinformasjon

$ 338.55K
$ 338.55K$ 338.55K

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

299.00M
299.00M 299.00M

955,000,000.0
955,000,000.0 955,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hunter Token er $ 338.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HNTR er 299.00M, med en total tilgang på 955000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.08M.

Hunter Token (HNTR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hunter Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hunter Token til USD ble $ +0.0000012993.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hunter Token til USD ble $ -0.0003656536.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hunter Token til USD ble $ -0.000905605818663312.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.07%
30 dager$ +0.0000012993+0.11%
60 dager$ -0.0003656536-32.29%
90 dager$ -0.000905605818663312-44.43%

Hva er Hunter Token (HNTR)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hunter Token (HNTR) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Hunter Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hunter Token (HNTR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hunter Token (HNTR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hunter Token.

Sjekk Hunter Tokenprisprognosen nå!

HNTR til lokale valutaer

Hunter Token (HNTR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hunter Token (HNTR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HNTR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hunter Token (HNTR)

Hvor mye er Hunter Token (HNTR) verdt i dag?
Live HNTR prisen i USD er 0.0011323 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HNTR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HNTR til USD er $ 0.0011323. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hunter Token?
Markedsverdien for HNTR er $ 338.55K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HNTR?
Den sirkulerende forsyningen av HNTR er 299.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHNTR ?
HNTR oppnådde en ATH-pris på 0.02079827 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HNTR?
HNTR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HNTR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HNTR er -- USD.
Vil HNTR gå høyere i år?
HNTR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HNTR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:02:27 (UTC+8)

Hunter Token (HNTR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.