Hunter Token (HNTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00112642 24 timer høy $ 0.00113477 All Time High $ 0.02079827 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) +0.07% Prisendring (7D) -1.74%

Hunter Token (HNTR) sanntidsprisen er $0.0011323. I løpet av de siste 24 timene har HNTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00112642 og et toppnivå på $ 0.00113477, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HNTR er $ 0.02079827, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HNTR endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og -1.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hunter Token (HNTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 338.55K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.08M Opplagsforsyning 299.00M Total forsyning 955,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hunter Token er $ 338.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HNTR er 299.00M, med en total tilgang på 955000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.08M.