Hunter Token (HNTR)-prisforutsigelse (USD)

Få Hunter Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye HNTR vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Hunter Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Hunter Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Hunter Token (HNTR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Hunter Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001140 i 2025. Hunter Token (HNTR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Hunter Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001197 i 2026. Hunter Token (HNTR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HNTR for 2027 $ 0.001257 med en 10.25% vekstrate. Hunter Token (HNTR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HNTR for 2028 $ 0.001320 med en 15.76% vekstrate. Hunter Token (HNTR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HNTR for 2029 $ 0.001386 med en 21.55% vekstrate. Hunter Token (HNTR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HNTR for 2030 $ 0.001456 med en 27.63% vekstrate. Hunter Token (HNTR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Hunter Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002371. Hunter Token (HNTR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Hunter Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003863. År Pris Vekst 2025 $ 0.001140 0.00%

2026 $ 0.001197 5.00%

2027 $ 0.001257 10.25%

2028 $ 0.001320 15.76%

2029 $ 0.001386 21.55%

2030 $ 0.001456 27.63%

2031 $ 0.001528 34.01%

2032 $ 0.001605 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001685 47.75%

2034 $ 0.001769 55.13%

2035 $ 0.001858 62.89%

2036 $ 0.001951 71.03%

2037 $ 0.002048 79.59%

2038 $ 0.002151 88.56%

2039 $ 0.002258 97.99%

2040 $ 0.002371 107.89% Vis mer Kortsiktig Hunter Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001140 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001141 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001141 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001145 0.41% Hunter Token (HNTR) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for HNTR September 21, 2025(I dag) er $0.001140 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Hunter Token (HNTR) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for HNTR, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001141 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Hunter Token (HNTR) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for HNTR, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001141 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Hunter Token (HNTR) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for HNTR $0.001145 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Hunter Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 341.11K$ 341.11K $ 341.11K Opplagsforsyning 299.00M 299.00M 299.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste HNTR-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har HNTR en sirkulerende forsyning på 299.00M og total markedsverdi på $ 341.11K. Se HNTR livepris

Hunter Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Hunter Token direktepris, er gjeldende pris for Hunter Token 0.001140USD. Den sirkulerende forsyningen av Hunter Token(HNTR) er 299.00M HNTR , som gir den en markedsverdi på $341,113 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.75% $ 0 $ 0.001150 $ 0.001127

7 dager -0.99% $ -0.000011 $ 0.001150 $ 0.001128

30 dager 0.10% $ 0.000001 $ 0.001150 $ 0.001128 24-timers ytelse De siste 24 timene har Hunter Token vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.75% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Hunter Token handlet på en topp på $0.001150 og en bunn på $0.001128 . Det så en prisendring på -0.99% . Denne nylige trenden viser potensialet til HNTR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Hunter Token opplevd en 0.10% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000001 av dens verdi. Dette indikerer at HNTR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Hunter Token (HNTR) prisforutsigelsesmodul? Hunter Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HNTR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Hunter Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HNTR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Hunter Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HNTR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HNTR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Hunter Token.

Hvorfor er HNTR-prisforutsigelse viktig?

HNTR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HNTR nå? I følge dine forutsigelser vil HNTR oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HNTR neste måned? I følge Hunter Token (HNTR)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HNTR-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HNTR koste i 2026? Prisen på 1 Hunter Token (HNTR) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HNTR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HNTR i 2027? Hunter Token (HNTR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HNTR innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HNTR i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Hunter Token (HNTR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HNTR i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Hunter Token (HNTR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HNTR koste i 2030? Prisen på 1 Hunter Token (HNTR) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HNTR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HNTR i 2040? Hunter Token (HNTR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HNTR innen 2040. Registrer deg nå