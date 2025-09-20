Hubble (HBB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00787301 24 timer lav $ 0.00800501 24 timer høy Prisendring (1H) +0.26% Prisendring (1D) -0.69% Prisendring (7D) -0.32%

Hubble (HBB) sanntidsprisen er $0.0079497. I løpet av de siste 24 timene har HBB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00787301 og et toppnivå på $ 0.00800501, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HBB er $ 5.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.0049157.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HBB endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og -0.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hubble (HBB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 542.97K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 794.97K Opplagsforsyning 68.30M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hubble er $ 542.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HBB er 68.30M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 794.97K.