Dagens Hubble livepris er 0.0079497 USD. Spor prisoppdateringer for HBB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HBB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 HBB til USD livepris:

$0.0079497
-0.60%1D
Hubble (HBB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:02:06 (UTC+8)

Hubble (HBB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00787301
24 timer lav
$ 0.00800501
24 timer høy

$ 0.00787301
$ 0.00800501
$ 5.12
$ 0.0049157
+0.26%

-0.69%

-0.32%

-0.32%

Hubble (HBB) sanntidsprisen er $0.0079497. I løpet av de siste 24 timene har HBB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00787301 og et toppnivå på $ 0.00800501, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HBB er $ 5.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.0049157.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HBB endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og -0.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hubble (HBB) Markedsinformasjon

$ 542.97K
--
$ 794.97K
68.30M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Hubble er $ 542.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HBB er 68.30M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 794.97K.

Hubble (HBB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hubble til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hubble til USD ble $ +0.0002767115.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hubble til USD ble $ +0.0031554346.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hubble til USD ble $ +0.001295993633760907.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.69%
30 dager$ +0.0002767115+3.48%
60 dager$ +0.0031554346+39.69%
90 dager$ +0.001295993633760907+19.48%

Hva er Hubble (HBB)

Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hubble (HBB) Ressurs

Offisiell nettside

Hubble Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hubble (HBB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hubble (HBB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hubble.

Sjekk Hubbleprisprognosen nå!

HBB til lokale valutaer

Hubble (HBB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hubble (HBB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HBB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hubble (HBB)

Hvor mye er Hubble (HBB) verdt i dag?
Live HBB prisen i USD er 0.0079497 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HBB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HBB til USD er $ 0.0079497. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hubble?
Markedsverdien for HBB er $ 542.97K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HBB?
Den sirkulerende forsyningen av HBB er 68.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHBB ?
HBB oppnådde en ATH-pris på 5.12 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HBB?
HBB så en ATL-pris på 0.0049157 USD.
Hva er handelsvolumet til HBB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HBB er -- USD.
Vil HBB gå høyere i år?
HBB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HBB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:02:06 (UTC+8)

