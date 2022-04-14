Hubble (HBB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hubble (HBB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hubble (HBB) Informasjon Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: Earn USDH rewards

Participate in the project's governance (coming soon) Offisiell nettside: https://hubbleprotocol.io/ Kjøp HBB nå!

Hubble (HBB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hubble (HBB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 530.99K $ 530.99K $ 530.99K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 68.30M $ 68.30M $ 68.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 777.42K $ 777.42K $ 777.42K All-time high: $ 5.12 $ 5.12 $ 5.12 All-Time Low: $ 0.0049157 $ 0.0049157 $ 0.0049157 Nåværende pris: $ 0.00777422 $ 0.00777422 $ 0.00777422 Lær mer om Hubble (HBB) pris

Hubble (HBB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hubble (HBB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HBB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HBB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HBBs tokenomics, kan du utforske HBB tokenets livepris!

HBB prisforutsigelse Vil du vite hvor HBB kan være på vei? Vår HBB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HBB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!