Hibernates (HIBER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01204488 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.48% Prisendring (1D) -4.07% Prisendring (7D) -16.76%

Hibernates (HIBER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HIBER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIBER er $ 0.01204488, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIBER endret seg med +0.48% i løpet av den siste timen, -4.07% over 24 timer og -16.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hibernates (HIBER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.37K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 86.37K Opplagsforsyning 999.76M Total forsyning 999,762,233.242995

Nåværende markedsverdi på Hibernates er $ 86.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HIBER er 999.76M, med en total tilgang på 999762233.242995. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.37K.