HEIR (HEIR) Prisinformasjon (USD)

HEIR (HEIR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HEIR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HEIR er $ 0.00000252, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HEIR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.49% over 24 timer og -10.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HEIR (HEIR) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på HEIR er $ 94.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HEIR er 100.00B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.61K.