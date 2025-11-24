Haystack pris i dag

Sanntids Haystack (HAY) pris i dag er $ 0.03536131, med en 4.11% endring de siste 24 timene. Nåværende HAY til USD konverteringssats er $ 0.03536131 per HAY.

Haystack rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 968,192, med en sirkulerende forsyning på 27.38M HAY. I løpet av de siste 24 timene HAY har den blitt handlet mellom $ 0.03357386(laveste) og $ 0.03536128 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.076855, mens tidenes laveste notering var $ 0.02376811.

Kortsiktig har HAY beveget seg +0.26% i løpet av den siste timen og -51.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Haystack (HAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 968.19K$ 968.19K $ 968.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Opplagsforsyning 27.38M 27.38M 27.38M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Haystack er $ 968.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAY er 27.38M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.54M.