GRASS ($GRASS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01644762$ 0.01644762 $ 0.01644762 Laveste pris $ 0.00004168$ 0.00004168 $ 0.00004168 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.39% Prisendring (7D) -4.39%

GRASS ($GRASS) sanntidsprisen er $0.00005778. I løpet av de siste 24 timene har $GRASS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $GRASS er $ 0.01644762, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004168.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $GRASS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GRASS ($GRASS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 57.78K$ 57.78K $ 57.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 57.78K$ 57.78K $ 57.78K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GRASS er $ 57.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $GRASS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.78K.