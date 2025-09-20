GorplesCoin (GORPLES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav $ 0.0002078
24 timer høy $ 0.00021864
All Time High $ 0.126695
Laveste pris $ 0.00010217
Prisendring (1H) -0.86%
Prisendring (1D) -1.73%
Prisendring (7D) -2.47%

GorplesCoin (GORPLES) sanntidsprisen er $0.00021428. I løpet av de siste 24 timene har GORPLES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002078 og et toppnivå på $ 0.00021864, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GORPLES er $ 0.126695, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010217.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GORPLES endret seg med -0.86% i løpet av den siste timen, -1.73% over 24 timer og -2.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GorplesCoin (GORPLES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 107.69K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 107.69K
Opplagsforsyning 502.32M
Total forsyning 502,323,857.3800486

Nåværende markedsverdi på GorplesCoin er $ 107.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GORPLES er 502.32M, med en total tilgang på 502323857.3800486. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 107.69K.