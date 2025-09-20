Gooner (GOONER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.43% Prisendring (1D) -0.87% Prisendring (7D) -5.78%

Gooner (GOONER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GOONER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOONER er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOONER endret seg med +0.43% i løpet av den siste timen, -0.87% over 24 timer og -5.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gooner (GOONER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.82K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.82K Opplagsforsyning 998.98M Total forsyning 998,975,125.946148

