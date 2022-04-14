Gooner (GOONER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gooner (GOONER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gooner (GOONER) Informasjon Gooner was on the brink of death, but the community knew better than to go over the edge. A community of gooners are now in control. Gooners exhibit maximum discipline on and off the computer screen. Always pushing the limit but never crossing the line. The Gooner communities have been banned from TikTok and Instagram, but we have found a home on X and on the Solana blockchain. Join our x community and come goon for a check. Offisiell nettside: https://linktr.ee/thegooner Kjøp GOONER nå!

Gooner (GOONER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gooner (GOONER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.78K $ 43.78K $ 43.78K Total forsyning: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M Sirkulerende forsyning: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.78K $ 43.78K $ 43.78K All-time high: $ 0.00023946 $ 0.00023946 $ 0.00023946 All-Time Low: $ 0.00001989 $ 0.00001989 $ 0.00001989 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Gooner (GOONER) pris

Gooner (GOONER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gooner (GOONER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOONER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOONER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOONERs tokenomics, kan du utforske GOONER tokenets livepris!

GOONER prisforutsigelse Vil du vite hvor GOONER kan være på vei? Vår GOONER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOONER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!