GoGoPool (GGP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 24 timer lav $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 24 timer høy 24 timer lav $ 2.37$ 2.37 $ 2.37 24 timer høy $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 All Time High $ 19.66$ 19.66 $ 19.66 Laveste pris $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) -2.01% Prisendring (7D) +12.67% Prisendring (7D) +12.67%

GoGoPool (GGP) sanntidsprisen er $2.52. I løpet av de siste 24 timene har GGP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.37 og et toppnivå på $ 2.6, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GGP er $ 19.66, mens den rekordlave prisen er $ 1.12.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GGP endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, -2.01% over 24 timer og +12.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GoGoPool (GGP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.85M$ 17.85M $ 17.85M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.69M$ 48.69M $ 48.69M Opplagsforsyning 7.09M 7.09M 7.09M Total forsyning 19,347,330.7164731 19,347,330.7164731 19,347,330.7164731

Nåværende markedsverdi på GoGoPool er $ 17.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GGP er 7.09M, med en total tilgang på 19347330.7164731. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.69M.