24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00859201 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.76% Prisendring (1D) -5.73% Prisendring (7D) -9.94%

GOBI (GOBI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GOBI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOBI er $ 0.00859201, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOBI endret seg med -0.76% i løpet av den siste timen, -5.73% over 24 timer og -9.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GOBI (GOBI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.19K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.19K Opplagsforsyning 999.86M Total forsyning 999,856,510.152883

Nåværende markedsverdi på GOBI er $ 56.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOBI er 999.86M, med en total tilgang på 999856510.152883. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.19K.