GOBI (GOBI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GOBI (GOBI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GOBI (GOBI) Informasjon Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Offisiell nettside: https://www.gobi.green Kjøp GOBI nå!

GOBI (GOBI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GOBI (GOBI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.75K $ 53.75K $ 53.75K Total forsyning: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Sirkulerende forsyning: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.75K $ 53.75K $ 53.75K All-time high: $ 0.00859201 $ 0.00859201 $ 0.00859201 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GOBI (GOBI) pris

GOBI (GOBI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GOBI (GOBI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOBI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOBI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOBIs tokenomics, kan du utforske GOBI tokenets livepris!

GOBI prisforutsigelse Vil du vite hvor GOBI kan være på vei? Vår GOBI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOBI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!