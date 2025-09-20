Glades (GLDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00507594$ 0.00507594 $ 0.00507594 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) +12.72% Prisendring (7D) -22.15% Prisendring (7D) -22.15%

Glades (GLDS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GLDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLDS er $ 0.00507594, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLDS endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, +12.72% over 24 timer og -22.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Glades (GLDS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 418.29K$ 418.29K $ 418.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 440.28K$ 440.28K $ 440.28K Opplagsforsyning 949.96M 949.96M 949.96M Total forsyning 999,910,852.855751 999,910,852.855751 999,910,852.855751

Nåværende markedsverdi på Glades er $ 418.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLDS er 949.96M, med en total tilgang på 999910852.855751. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 440.28K.