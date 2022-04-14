Glades (GLDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Glades (GLDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Glades (GLDS) Informasjon Glades transforms how artificial intelligence is created and understood. Our platform empowers developers to create and implement sophisticated AI models while retaining ownership of their intellectual property. By providing enterprise-grade AI development tools and infrastructure, we enable organizations of all sizes to harness the power of artificial intelligence for their unique needs. We've created an ecosystem where developing AI has become easy and rewarding. Whether you're collaborating with colleagues on machine learning algorithms or using our gamified system to train models, Glades provides the infrastructure to make AI development profitable. Our platform integrates seamlessly across multiple channels - from standard programming languages like C++ and Python to popular platforms like Discord and Telegram, enabling widespread deployment and usability. The future of AI should be open to all. Through the Glades marketplace, anyone can share, license, or even sell their models. We're building more than a platform - we're creating a community where technological innovation is rewarded and creators maintain control of their intellectual property. Offisiell nettside: https://glades.ai/ Teknisk dokument: https://github.com/Gattic/litepaper/wiki/Litepaper

Glades (GLDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Glades (GLDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 375.85K Total forsyning: $ 999.91M Sirkulerende forsyning: $ 949.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 395.61K All-time high: $ 0.00507594 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00039565

Glades (GLDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Glades (GLDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLDSs tokenomics, kan du utforske GLDS tokenets livepris!

GLDS prisforutsigelse Vil du vite hvor GLDS kan være på vei? Vår GLDS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

