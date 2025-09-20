GG (GGTK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00269328 $ 0.00269328 $ 0.00269328 24 timer lav $ 0.00277826 $ 0.00277826 $ 0.00277826 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00269328$ 0.00269328 $ 0.00269328 24 timer høy $ 0.00277826$ 0.00277826 $ 0.00277826 All Time High $ 2.61$ 2.61 $ 2.61 Laveste pris $ 0.00261721$ 0.00261721 $ 0.00261721 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.39% Prisendring (7D) -5.49% Prisendring (7D) -5.49%

GG (GGTK) sanntidsprisen er $0.00270742. I løpet av de siste 24 timene har GGTK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00269328 og et toppnivå på $ 0.00277826, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GGTK er $ 2.61, mens den rekordlave prisen er $ 0.00261721.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GGTK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.39% over 24 timer og -5.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GG (GGTK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 96.93K$ 96.93K $ 96.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 126.71K$ 126.71K $ 126.71K Opplagsforsyning 35.80M 35.80M 35.80M Total forsyning 46,800,000.0 46,800,000.0 46,800,000.0

Nåværende markedsverdi på GG er $ 96.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GGTK er 35.80M, med en total tilgang på 46800000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 126.71K.