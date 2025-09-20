Froth (FROTH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0030124 24 timer høy $ 0.00319643 All Time High $ 0.00348331 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -5.56% Prisendring (7D) +7.89%

Froth (FROTH) sanntidsprisen er $0.00301673. I løpet av de siste 24 timene har FROTH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0030124 og et toppnivå på $ 0.00319643, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROTH er $ 0.00348331, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROTH endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -5.56% over 24 timer og +7.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Froth (FROTH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.95M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.95M Opplagsforsyning 978.84M Total forsyning 978,835,412.8194563

Nåværende markedsverdi på Froth er $ 2.95M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROTH er 978.84M, med en total tilgang på 978835412.8194563. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.95M.