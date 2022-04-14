Froth (FROTH) tokenomics
Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM.
PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more.
KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies.
Froth (FROTH) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Froth (FROTH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Froth (FROTH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Froth (FROTH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet FROTH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange FROTH tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår FROTHs tokenomics, kan du utforske FROTH tokenets livepris!
