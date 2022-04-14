Froth (FROTH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Froth (FROTH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Froth (FROTH) Informasjon Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies. Offisiell nettside: https://www.kittypunch.xyz/ Kjøp FROTH nå!

Froth (FROTH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Froth (FROTH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Total forsyning: $ 978.84M $ 978.84M $ 978.84M Sirkulerende forsyning: $ 978.84M $ 978.84M $ 978.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M All-time high: $ 0.00348331 $ 0.00348331 $ 0.00348331 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00288265 $ 0.00288265 $ 0.00288265 Lær mer om Froth (FROTH) pris

Froth (FROTH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Froth (FROTH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FROTH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FROTH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FROTHs tokenomics, kan du utforske FROTH tokenets livepris!

FROTH prisforutsigelse Vil du vite hvor FROTH kan være på vei? Vår FROTH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FROTH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!